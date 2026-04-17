俳優の土屋太鳳さんは4月15日、自身のInstagramを更新。ディナー・ライブを開催することを発表し、ビジュアルショットを公開しました。【土屋太鳳のディナー・ライブ詳細】「特別な夜をお届けしたい」土屋さんは「ずっとあたためてきたお知らせをやっとお伝えすることが出来ます…！本当に、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱい」と切り出し、「東京の恵比寿ガーデンプレイスで素敵な音楽を発信し続けるBLUE NOTE PLACEその場所