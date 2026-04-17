「夫婦揃って同じ会場」土屋太鳳、ディナー・ライブ開催を発表！ 「すごく嬉しい」「感動しちゃいます」
俳優の土屋太鳳さんは4月15日、自身のInstagramを更新。ディナー・ライブを開催することを発表し、ビジュアルショットを公開しました。
【土屋太鳳のディナー・ライブ詳細】
「気付けば30歳という節目に必死で歩き続けていて、TAOHANIメンバーをはじめとする大切な方々に直接感謝を伝える機会を持つことが出来ませんでした… その分の想いも込めて、子どもの頃からの時間も詰め込んだような 今だからやっと実現できる特別な夜をお届けしたいと思っています」など、ライブに対する熱い思いもつづりました。
コメントでは「素晴らしい！！成功を祈ってます」「夫婦揃って同じ会場でイベント！楽しみですね」「涼太くんがやった場所でライブはすごい」「すごくすごく嬉しいです」「ほんと土屋太鳳さんて、素敵な声ですよね！」「ご夫婦で同じ素敵な場所で自分らしい表現をされていると思うと感動しちゃいます」「いつも心の込められた文章に感動しながら読んでますが、特別感動してしまいました」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【土屋太鳳のディナー・ライブ詳細】
「特別な夜をお届けしたい」土屋さんは「ずっとあたためてきたお知らせをやっとお伝えすることが出来ます…！本当に、本当に本当に感謝の気持ちでいっぱい」と切り出し、「東京の恵比寿ガーデンプレイスで素敵な音楽を発信し続けるBLUE NOTE PLACE その場所で、8月3日 月曜日、ディナー・ライブという形で 心を込めた時間をご一緒できることになりました…！」と報告。全身ブラックの衣装で、クールなポーズを決めるビジュアルショットを添えています。
「素晴らしい！！成功を祈ってます」また「その夜のタイトルは… TAO TSUCHIYA presents - Mo’ swing -」とも明かした土屋さん。ほかにもライブの開場・開演時間やチケット料金、出演者などの詳細も記載しています。
コメントでは「素晴らしい！！成功を祈ってます」「夫婦揃って同じ会場でイベント！楽しみですね」「涼太くんがやった場所でライブはすごい」「すごくすごく嬉しいです」「ほんと土屋太鳳さんて、素敵な声ですよね！」「ご夫婦で同じ素敵な場所で自分らしい表現をされていると思うと感動しちゃいます」「いつも心の込められた文章に感動しながら読んでますが、特別感動してしまいました」と、称賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)