「ウェーブ1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り」ユニ・チャームは、夏場に増える床のベタベタ汚れやざらつき汚れを、世界初（不織布シートと厚みのある繊維束を有するシートの2層からなり、2層の接合部と非接合部に厚み差のある構成。2024年10月ミンテルGNPDを用いた ユニ・チャーム調べ）の特許技術（不織布シートと厚みのある繊維束を有するシートの2層からなり、2層の接合部と非接合部に厚み差のある構