ユニ・チャームは、夏場に増える床のベタベタ汚れやざらつき汚れを、世界初（不織布シートと厚みのある繊維束を有するシートの2層からなり、2層の接合部と非接合部に厚み差のある構成。2024年10月ミンテルGNPDを用いた ユニ・チャーム調べ）の特許技術（不織布シートと厚みのある繊維束を有するシートの2層からなり、2層の接合部と非接合部に厚み差のある構成）を採用した「起毛×ウェット」の2層構造のシートで「絡め取り」と「拭き取り」を同時に実現し、ハーバルシトラスの香り付きシートで夏の掃除を爽やかで快適にする、「ウェーブ1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り」を、4月21日に期間限定品として発売する。





フロア用ウェットシート市場は、夏が春の新生活や年末と並ぶ需要期となっている。同社調査によると、夏は、汗や皮脂、梅雨時の湿気による「床のべたつき」に対し71％の人が不満を感じているほか、外出時に持ち込まれる砂などによる「ザラつき汚れ」も深刻な悩みとなっている。さらに、夏は床に付着した汗や皮脂によって雑菌が繁殖しやすくなり、「自宅のニオイが気になり不満を感じる」人が70％に上ることも明らかになった。こうした夏特有の汚れや臭いへの不満を背景に、掃除の負担や心理的ストレスを軽減したいというニーズが高まっており、香り付きウェットシートの需要が拡大している。

そこで今回、粒ゴミや髪の毛をしっかり絡め取りながら、ベタつき汚れも一度で拭き取れる、爽やかな香り付き「ウェーブ1枚完結フロア用起毛ウェットシート ハーバルシトラスの香り」を発売する。

商品の特長は、夏の蒸し暑さや、床から発生する嫌な臭いに対する不満を解消する、清潔感と爽快感のあるシトラスハーブの香りを採用している。空間にこもった臭いを軽減し、快適に掃除ができる環境を整える。世界初の特許技術を採用した「ロングファイバー・ゴミ取りポケット」の起毛×水分たっぷりウェットシートによって、髪の毛や粒ゴミをしっかり絡めとりながら、ベタベタ汚れも拭き取る。薬液量を150％（ユニ・チャーム商品比（超保水Wキャッチ））に高めることで、水分量が向上し、1枚でより広い範囲の拭き掃除が可能になっている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月21日（火）

ユニ・チャーム＝https://www.unicharm.co.jp/ja