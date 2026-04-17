お酒を飲むと太るのはなぜか。医師の溝口徹さんは「お酒に含まれる糖質量やつまみのカロリーとは関係なく、単にアルコールを摂取すると、太りやすい体質に変わる。特にやせの大酒飲みはメタボ同様に糖尿病や血管病変のハイリスクなので要注意だ」という――。※本稿は、溝口徹『お酒の「困った」を解消する最強の飲み方』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Peggy Cheung※写真はイメージです - 写真＝i