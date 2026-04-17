岐阜駅前で長年愛される老舗パン店「サカエパン」。1日800個売れる名物・あんぱんを支えるのは、夫婦二人三脚の手仕事とこだわりの製法。地域に寄り添い続ける町のパン店、その魅力を伝えます。 ■昭和から続く名物「あんぱん」 JR岐阜駅の近くにある、昭和22年創業の小さなベーカリー「サカエパン」。店内には、焼きたてのパンの香りが広がります。 食パンや総菜パンなど70種類以上が並ぶ中、