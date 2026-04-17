4月15日、人気フォークデュオ・ゆずの北川悠仁の母親が亡くなったことが発表された。「所属事務所セーニャが公式Xで《ゆず・北川悠仁に関するお知らせ》という一文を投稿。クリックすると、母親の慈敬さんが7日に他界したことが綴られています」（芸能記者）北川の母親は宗教団体『かむながらのみち』の教主。ゆずは、団体が所有する山梨・小淵沢の身曾岐神社能楽殿で不定期でライブを開催したり、2011年には北川と元フジテレ