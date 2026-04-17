１７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比４．１２ポイント（０．１０％）安の４０５１．４３ポイントと６日ぶりに反落した。利益確定の売りにおされる流れ。前日の上海総合指数は５日続伸し、３月１８日以来、約１カ月ぶりの高値を付けていた。一方、トランプ米大統領は１６日、イランとの戦闘終結に向けた２回目の協議を週末に開く可能性について言及し、両国の恒久的な停戦に楽観的な見方を示している