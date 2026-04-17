林総務大臣はLINEヤフー社が韓国のIT大手・ネイバーと共通化していたシステムの分離が完了したことを受け、「引き続き適切な情報の管理に向けた対応を期待する」としています。LINEヤフーは2023年、一部のシステムを共通化していた大株主の韓国IT大手「ネイバー」の業務委託先がサイバー攻撃を受けたことで、LINEの利用者や取引先の個人情報などおよそ52万件のデータが流出しました。総務省はこれまでにLINEヤフーに対し、管理体制