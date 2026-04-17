岐阜県警の新人警察官が岐阜市の山道を駆け上がる恒例行事が17日、行われました。岐阜市の百々ヶ峰（どどがみね）の登山道を全力で駆けるのは、岐阜県警の新人警察官たちです。体力と精神力を養おうと、1937年から金華山で始まった恒例行事ですが、工事の関係などから、去年に続き今年も百々ヶ峰に場所を変えて行われました。17日は新人警察官およそ50人が、およそ2キロ先の展望台広場のゴールを目指しました。松井