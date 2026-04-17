かつて「安全で増える資産」とされた定期預金が、家族を追い詰める原因になることがある。なぜそのような事態が起きるのか。ブックライター・永峰英太郎さんの著書（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より、ある親子のエピソードを紹介する――。（第3回）写真＝iStock.com／studiocasper※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／studiocasper■「ほぼ全資産」を定期預