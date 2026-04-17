かつて「安全で増える資産」とされた定期預金が、家族を追い詰める原因になることがある。なぜそのような事態が起きるのか。ブックライター・永峰英太郎さんの著書（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）より、ある親子のエピソードを紹介する――。（第3回）

写真＝iStock.com／studiocasper ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／studiocasper

■「ほぼ全資産」を定期預金に投じた老夫婦

今の現役世代は「定期預金」と聞いても、儲かるイメージは抱かないだろう。しかし、ひと昔の世代は、いまだに「かなり儲かる貯蓄方法」と思っている人が多い。なぜかといえば、昔は金利がかなり高かったからだ。

バブル期には、年7％を超えていたのだ。それゆえ彼らの多くは、今も何となく定期預金に多額のお金を預けている。岩手県一関市の山間部に住む老夫婦も、そうであった。質素な暮らしを続けていた夫婦には、およそ3000万円の預貯金があった。

そのほぼ全額を、満期が来ても自動継続になる定期預金に預けていた。そんな夫婦がともに認知症を患ってしまう。2人の世話を担ったのは一人娘だった。娘は都内在住で、当初は月に数回、週末に帰って2人の世話をしていたが、認知症が進行すると、会社を辞め、両親とともに暮らし始めた。

親の年金と女性の貯金を切り崩しながら両親の介護をしていたが、その生活が続く中で「このままだと貯金はなくなる」という不安が大きくなっていく。両親は自営業で年金も安かった。

■親の通帳と印鑑があってもお金を下ろせない

5年が経過すると、両親の認知症の病状は進み、母親は特別養護老人ホームに入ることになった。所得が低いため、負担限度額認定が受けられたが、それでも月額6万円程度の出費となった。一方、父親は過剰な人見知りということもあり、女性は自宅での介護を続けることにした。

この頃にはアルバイトを始めていたが、介護との両立には週3日が精一杯で、苦しい生活が続いた。

そこで女性は「本当にどうしようもないときまで使わない」と決めていた、親の定期預金を解約することに決めた。女性が通帳やハンコを持って金融機関に行き、受付で「親の定期預金を解約したい」と伝えると、「契約者ご本人様が来られるか、ご本人様直筆の委任状が必要になります」と言われる。

「でも父は認知症で、もう文字も書けないんです」そう答えると、金融機関の担当者は「だとしたら、解約は難しいです。でも、成年後見制度を使えば解約は可能です」と言った。

■親の介護で貯金ゼロ、300万の借金地獄に

ネットで「成年後見制度」について調べたところ、判断能力が不十分な人に代わって弁護士などの成年後見人が、預貯金の管理や各種手続きを行う制度だと知った。

しかし、年間24万円以上の費用がかかること、成年後見人に財布などを預けること、この制度を一度使ったら、本人が死去するまでやめられないことなど、デメリットも多かった。女性は「親があと10年生きたとしたら、最低でも240万円はかかるのか」と、この制度を利用するのを一度断念し、アルバイトの日数を増やして、親の介護を続けた。

ある日、ついに貯金がゼロになった。女性は「ちょっとだけ」と、消費者金融に手を出した。しかし返済する余裕はない。返済のために、また消費者金融からお金を借りる“悪循環”が始まった。気づくと借金は300万円を超えていた。「このままだと破産の一途をたどる」と女性は悟った。そうして、成年後見制度を利用することを決断したのだった。

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■認知症で親の口座がロックされる前に

【破産しないために】

永峰英太郎（監修＝司法書士・行政書士、速水陶冶）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）

親がしっかり預貯金をしている場合、親の老後の介護はそのお金を使ってできるため、子供にとってはとてもありがたい。しかし、お金を金融機関に預けている場合、親（契約者）が認知症になってしまえば、そのお金を引き出すことは極めて難しくなる。

特に、定期預金や貸金庫は、契約者本人による手続きもしくは本人直筆の委任状が必要になってくる。こうしたリスクを抱えることは、絶対に避けるべきだ。親が元気なうちに解約し、普通預金に預ける。そして普通預金の暗証番号は、家族で共有しておくことが大切だ。5人に1人は認知症になる時代。こうした備えをしないでおくと、お金があるのに介護費用で破産することだってあり得るのだ。

【ポイント】

・定期預金は、契約者が認知症になれば解約不可！

・早めに定期預金から普通預金に移行を！

・成年後見制度の利用は慎重に！

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永峰 英太郎（ながみね・えいたろう）

フリーライター

母の末期がん、父の認知症の体験をもとに、実体験をもとにした、さまざまな本の企画・出版も行っている。『改訂版 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本』（二見書房）『親の財産を100％引き継ぐ一番いい方法』（ビジネス社）『マンガ! 認知症の親をもつ子どもが いろいろなギモンを専門家に聞きました』（宝島社）『マイナス相続サバイバルガイド』（東洋経済新報社）など。1969年東京都生まれ。明治大学政治経済学部卒。業界紙・夕刊紙記者、出版社勤務を経て、フリーランスの執筆・編集業につく。ビジネスマンやスポーツマンなどの人物ルポを得意とする。著書に『日本の職人技』『「農業」という生き方』『日本の農業は“風評被害”に負けない』（アスキー新書）、『夢をかなえる！ネットショップのやさしい作り方』（技術評論社）など。母の末期がん、父の認知症の体験をもとに、実体験をもとにした、さまざまな本の企画・出版も行っている。『改訂版 70歳をすぎた親が元気なうちに読んでおく本』（二見書房）『親の財産を100％引き継ぐ一番いい方法』（ビジネス社）『マンガ! 認知症の親をもつ子どもが いろいろなギモンを専門家に聞きました』（宝島社）『マイナス相続サバイバルガイド』（東洋経済新報社）『人はこんなことで破産してしまうのか！』（三笠書房）など。

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（フリーライター 永峰 英太郎）