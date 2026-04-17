no naが、ニューシングル「rollerblade」を88risingより本日4月17日にリリース。また、あわせて同曲のMVも公開となった。 （関連：【映像あり】no na、緻密な振り付けと伝統的な金属性打楽器が共演する「rollerblade」MV） 本楽曲は、インドネシアの音楽遺産である“ダンドゥット（dangdut）”やジャカルタのクラブシーンの鼓動を、レゲトンのリズムと融合させた作品。英語とインドネシア語が自在に入れ替