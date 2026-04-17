安達優季容疑者の勾留の可否をめぐる「勾留手続き」 4月17日午前、安達優季（あだち・ゆうき）容疑者（37）を乗せた車が勾留の可否をめぐる「勾留手続き」のため南丹警察署を出発し、京都地方裁判所に向かいました。 【写真を見る】【京都男児死亡】死体遺棄容疑で逮捕の安達優季容疑者「引っ込み思案」「つめられると突然キレたのも印象に」過去を知る人たちの話から見える人物像「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述