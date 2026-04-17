上越市吉川区で17日午後、民家の近くでクマが目撃され、上越署と市が住民に警戒を呼び掛けています。警察によりますとクマが目撃されたのは吉川区東寺の林で付近の住民から午後3時前、クマ（体長約1.5メートル）1頭を目撃したと吉川区総合事務所へ通報がありました。クマは目撃された後、逃走したということです。目撃された現場から民家まで約10メートルということで、警察や市が付近の住民に注意をよびかけ警戒活動