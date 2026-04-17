プリマハム [東証Ｐ] が4月17日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の130億円→114億円(前の期は105億円)に12.3％下方修正し、増益率が23.8％増→8.6％増に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の74億円→58億円(前年同期は36.9億円)に21.6％減額し、増益率が2.0倍→57.3％増に縮小する計算