筆者のように歳を取ると、原理や理論の提唱から実用化までの経過を見ることがある。量子コンピュータは1981年（大学生の頃）のリチャード・ファインマンが提唱した。最初に計算を行ったのは1998年のNMR（Nuclear Magnetic Resonance。核磁気共鳴）を使った実験である。現在の量子コンピュータのベースとなったのは、1999年のNECのジョセフソン接合による量子コンピュータの基本的な構成（2003年のリリースだが、固体素子による量子