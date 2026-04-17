映画『MEG ザ・モンスター』や『ジョン・ウィック：チャプター2』などに出演するルビー・ローズが、ケイティ・ペリーを「性的暴行」で告発したことを受け、警察による捜査が行われていることが明らかになった。また、事件現場とされるナイトクラブの元マネージャーが、当時2人が一緒に訪れていたことを明らかにした。【写真】ケイティ・ペリー＆ジャスティン・トルドー元カナダ首相、フェスで手つなぎ＆密着Varietyによると、