2026年末受領へオーストラリアのカンタス航空では、豪州発着の超長距離国際線開設計画「プロジェクト・サンライズ」を予定しています。この専用機となる「エアバスA350-1000ULR」の初号機の最新状況が公開されました。この専用機は特殊な用途ゆえ、特別で斬新な客室仕様を持ちます。【画像】斬新すぎる！これが超豪華「世界最長航空路線」担当機の客室です「プロジェクト・サンライズ」はこれはシドニー〜イギリス・ロンドン（約