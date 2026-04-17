パナソニック・アビオニクスは、次世代機内エンターテインメントシステム「eXNeo」を、ドイツ・ハンブルクで開催された「エアクラフト・インテリア・エキスポ（AIX）」でお披露目した。従来形のXシリーズの代替品として、2027年に発売する。最新世代のCPUとGPUを採用し、ストレージとRAMも大幅に増強することにより、応答速度や操作性も改善する。Bluetooth接続や最新のAndroid OSのサポートも可能となる。パナソニック・アビオニ