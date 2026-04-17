「生後3日ほどの仔猫でした」【写真】子猫は、よちよち歩くようになりましたそんな一文とともに投稿されたのは、段ボール箱の中で母猫が懸命に子育てをする姿だった。投稿したのは、猫や犬の保護活動を行う「一般社団法人マハロ」（@mahalomitori）。SNSには「本当にありがとうございます」「どうか幸せに」といった声が寄せられている。神社の段ボール箱の中で…生まれたばかりの命を発見今回の保護は、神社関係者からの「妊娠し