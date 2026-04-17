すかいらーくレストランツが運営する「しゃぶ葉」は4月24日、「北海道産牛肩ロース食べ放題」を全店で販売する。「北海道産牛肩ロース食べ放題」(平日ランチ3,739円、平日ディナー4,399円)○北海道産牛肩ロース肉を堪能できる同コースでは、3等級以上の北海道産牛肩ロース肉を食べ放題で楽しめる。北海道産牛肩ロースは、北海道の広大な自然で育てられた国産交雑牛の肩ロースで、程よいサシとなめらかな食感、旨みが特長。適度に脂