「SABERA スマート眼鏡」 jig.jpは、世界的なメガネの産地である福井県・鯖江のメガネメーカー・ボストンクラブ、国内唯一のAR光学技術を持つCellidと共同開発したARグラス「SABERA スマート眼鏡」を、クラウドファンディングサイトのMakuakeで、4月20日11時から先行販売する。一般販売価格は92,400円だが、Makuakeでは数量限定200個の超早割64,990円などのプランを用意する。 別売りアクセサリ