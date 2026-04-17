中国南部の広東省深セン市では、年初に市と区が連携した「1プラスN」AI夜間学校システムが確立され、市内625カ所のコミュニティーにAI夜間学校が設立されました。4月初旬までに開講された延べ5000余りの講座では、延べ1200回以上の対面講座が実施され、延べ11万人が受講しました。「昼間は仕事、夜はAIを学ぶ」ことが中国の多くの起業家の日常となっています。同市にある複数のAI夜間学校では目下、AIシリーズ講座の授業料は1コマ