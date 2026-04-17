ファミリーマートは4月21日、同社のオリジナルチョコレート「エクアドル・スペシャル」を使用した2種のチョコレート商品を全国のファミリーマートで発売する。「エクアドル・スペシャル チョコレート」(330円)、「エクアドル・スペシャル チョコプレッツェル」(368円)○希少な「アリバ種」を使用したエクアドル・スペシャルエクアドル・スペシャルは、エクアドルのチョコレートメーカーであるリパブリカ デル カカオ社が開発した、