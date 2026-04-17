早明浦ダム4月17日午後2時半ごろ 国や四国4県でつくる吉野川水系水利用連絡協議会は、一時的に解除をしていた第1次取水制限を17日午後4時に再開します。池田ダムへの流入量が運用値を下回ることが予想されるためで、香川用水への供給を再び20％カットします。高知県・早明浦ダムの貯水率は17日午後2時現在、84.4％です。4月中に89.5％程度まで回復すれば、取水制限を全面解除する方針です