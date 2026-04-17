「アンガールズ」の田中卓志が、タレントの伊集院光に「ガチギレ」されていた芸人を暴露した。１６日のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時１５分）は、台本＆トークテーマなしで話をつなげる「立ちトーーク」の企画を実施。「オズワルド」伊藤俊介の話題になり、出川哲朗は伊藤について「人をイラつかせる天才だから」と言うと、伊藤は食い気味に「なんちゅうこと言うんですか！」とツッコんだ。伊藤や出川