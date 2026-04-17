「アンガールズ」の田中卓志が、タレントの伊集院光に「ガチギレ」されていた芸人を暴露した。

１６日のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜・午後１１時１５分）は、台本＆トークテーマなしで話をつなげる「立ちトーーク」の企画を実施。

「オズワルド」伊藤俊介の話題になり、出川哲朗は伊藤について「人をイラつかせる天才だから」と言うと、伊藤は食い気味に「なんちゅうこと言うんですか！」とツッコんだ。

伊藤や出川らが出演したプロ野球の特番のエピソードに。出演した田中は「野球の順位予想をする、みたいな番組でね。ピッチャーのローテーションを考えるみたいな。そこで（伊藤が）ボケちゃって。一番ダメなやつなんですよ」。真剣に語り合う場面で、伊藤がボケたのだという。

田中は「そこで伊集院光さんに、（伊藤が）ガチギレされた」と暴露。スタジオ一同は「珍しいね！？」と驚いた。

出川が詳細を明かす。「藤浪（晋太郎）投手って、いいピッチャーなんだけど。（伊藤が）その人を先発ローテーションに入れたら、伊集院君が『藤浪はローテーション厳しいんじゃないか』って言ったら、急に（伊藤が）キレて『お前に藤浪の何が分かんだよ！』って言っちゃって…」と状況を説明すると、スタジオは伊藤の発言にドン引き。伊藤は「そういうノリになると思って。『全く知らないやつが何言ってんだよ』って感じになるだろうなと思って言ったんですけど」と釈明。「ホンっとに、信じられないくらい怖かったっす、マジで」と震えた。