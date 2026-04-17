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アジア株下落、週末の米イラン協議を警戒核開発計画巡り交渉難航か 東京時間14:07現在 香港ハンセン指数 26056.42（-337.84-1.28%） 中国上海総合指数 4043.45（-12.10-0.30%） 台湾加権指数 36810.74（-321.28-0.87%） 韓国総合株価指数 6195.43（-30.62-0.49%） 豪ＡＳＸ２００指数 8934.80（-20.22-0.23%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 78305.75（+317.07+0.41%） アジア株は