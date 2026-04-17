水戸芸術館主催「新しいシェイクスピア劇の創造事業」として、ウィリアム・シェイクスピア原作、池岡亮介主演『ハムレット』の上演が決まった。水戸芸術館ACM劇場にて2027年1月29〜31日および2月5〜7日に上演され、その後、東京芸術劇場シアターイーストにて2月11〜14日に東京公演を行う。【写真】石黒賢、柚香光、梶原善らが舞台『ハムレット』出演決定翻訳は小田島創志、演出は大澤遊が手掛け、振り付け・ステージングは水中