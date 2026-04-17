１７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４７．５６ポイント（１．３２％）安の２６０４６．７０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１４．４３ポイント（１．２８％）安の８７９０．６８ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１２６０億６４７０万香港ドルとなっている（１６日前場は１２９７億７５７０万香港ドル）。利益確定売りが先行する流れ。