１７日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３４７．５６ポイント（１．３２％）安の２６０４６．７０ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１１４．４３ポイント（１．２８％）安の８７９０．６８ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は１２６０億６４７０万香港ドルとなっている（１６日前場は１２９７億７５７０万香港ドル）。

利益確定売りが先行する流れ。前日のハンセン指数は３日続伸し、２月２７日以来、約１カ月半ぶりの高値を付けていた。一方、トランプ米大統領は１６日、イランとの戦闘終結に向けた２回目の協議を週末に開く可能性について言及し、両国の恒久的な停戦に楽観的な見方を示している。中東情勢の改善期待が続いているとはいえ、状況が変動する不安もあり、リスクを回避するムードも漂った。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬関連の下げが目立つ。創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が６．７％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が５．７％安、バイオ医薬品開発受託会社の薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が４．４％安、創薬ベンチャーの信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が２．８％安で引けた。

産金セクターも安い。霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）と招金鉱業（１８１８／ＨＫ）がそろって３．６％、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）と中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）がそろって３．２％ずつ下落した。

消費セクターもさえない。養豚事業の牧原食品（２７１４／ＨＫ）が４．６％安、ファストフードの百勝中国ＨＤ（９９８７／ＨＫ）が４．４％安、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が４．２％安、ゴールドジュエリーの老鋪黄金（６１８１／ＨＫ）と茶飲料の奈雪的茶ＨＤ（２１５０／ＨＫ）がそろって３．６％安、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が３．５％安で前場取引を終えた。

半面、中国不動産セクターの一角は物色される。中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が６．７％、融創中国ＨＤ（１９１８／ＨＫ）が２．８％、遠洋集団ＨＤ（３３７７／ＨＫ）が１．４％、華潤置地（１１０９／ＨＫ）と中国海外発展（６８８／ＨＫ）がそろって０．８％ずつ上昇した。

本土マーケットは６日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３０％安の４０４３．４５ポイントで前場の取引を終了した。消費関連が安い。医薬、資源・素材、自動車、インフラ関連、運輸、金融、公益なども売られた。半面、不動産は高い。ハイテクも買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）