flumpoolが、6月24日にリリースするコンセプトEP『ここからの歌』の詳細を公開した。 （関連：セカオワ Fukase、Creepy Nuts DJ松永、flumpool 山村隆太、Gackt……俳優としても活躍するマルチな才能） 同作品は、2015年のコンセプトディスク『FOUR ROOMS』、2022年のコンセプトアルバム『A Spring Breath』に続くコンセプト作品。また、ユニバーサルミュージックに新設されたA-Sketch Labからのリリ}