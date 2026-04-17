flumpoolが、6月24日にリリースするコンセプトEP『ここからの歌』の詳細を公開した。

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同作品は、2015年のコンセプトディスク『FOUR ROOMS』、2022年のコンセプトアルバム『A Spring Breath』に続くコンセプト作品。また、ユニバーサルミュージックに新設されたA-Sketch Labからのリリースとなる。

通常盤（CD）、初回限定盤（CD+Blu-ray）に、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤（CD+Blu-ray+GOODS）を加えた3形態にてリリースされる。CDは3形態とも共通で、6月に先行配信する楽曲を含む新曲3曲に、今年1月24日にYouTubeにて公開された「スノウゴースト（Special ver.）」の音源を加えた4曲が収録される。

さらに、初回限定盤のBlu-rayには、3月に行われたスタジオライブ『flumpool Spring Session ～さくら前夜～』より、期間限定公開された「証」「今年の桜」に加え、未公開楽曲「ちいさな日々」などが収録される。

UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、三方背ボックスの仕様にて、初回限定盤のBlu-rayの収録内容に、「スノウゴースト（Special ver.）」MVを加えた映像が収録され、グッズとして「ここからの歌」トラベルグッズセット“ここからの『ラゲッジタグ』”、“ここからの『ラゲッジベルト』”、“ここからの『ステッカー』”同封となっている。

加えて、3形態共通（通常盤は初回生産分のみ）で、9月からスタートする『flumpool Hall Tour 2026』CD封入先行受付シリアルナンバー、初回限定盤とUNIVERSAL MUSIC STORE限定盤には、Blu-ray収録映像をスマホなどで視聴できるNeSTREAM LIVE視聴コードがそれぞれ封入される。

3形態共通の購入者特典としては、楽天ブックスが缶バッジ、セブンネットショッピングがアクリルカラビナ、Amazon.co.jpがメガジャケ、UNIVERSAL MUSIC STOREとその他一般店舗の共通特典としてポストカードが、UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤については、2026年5月7日23時59分までの早期予約特典としてステッカーが用意されている。今作の予約は、本日正午より各店舗にてスタートした。

なお、全国ホールツアー『flumpool Hall Tour 2026』のチケットは4月21日23時59分までオフィシャル先行受付中だ。

・flumpool 山村隆太（Vo） コメント

このEPに込めたのは、大人だってまだ途中なんだという実感です。それは未熟さのことではありません。役割を背負って立つ人にも、迷いがある。夢がある。思い出すべき光がある。揺らぎや足りなさを抱えながら、それでも自分の足で進んでいく。その姿にこそ意味があると思っています。

今回大切にしたのは、別のどこかを目指すことではなく、立っている場所から鳴らすことでした。遠回りしてきたからこそ鳴らせる音がある。摩耗してきたからこそ届く言葉がある。未完成なままでも、それでも鳴らし続けることはできる。そう信じられるところまで来たからこそ、生まれた歌たちです。

「ここからの歌」というタイトルには、いる場所を引き受けることと、そこから先へ進んでいく意志の両方を込めました。これは、flumpoolがここまで歩いてきたからこそ鳴らせるEPだと思っています。

（文＝リアルサウンド編集部）