『ポケットモンスター 赤・緑』の発売30周年を記念した『ベビースタードデカイラーメン』2種類が、おやつカンパニーより期間限定で発売されることが発表された。 【画像あり】歴代パートナーが勢揃いパッケージデザイン ラインナップは、“くさタイプ”の歴代パートナーポケモンが集合した緑色パッケージの『ベビースタードデカイラӦ