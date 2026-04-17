年金を受け取っていた親が亡くなった場合、「最後の年金はどうなるのか」と疑問に思う人も多いでしょう。例えば、月20万円の年金を受給していた父親が亡くなった場合、条件によっては「60万円」もの未支給年金を受け取れるケースもあります。 ただし、この未支給年金は自動的に振り込まれるわけではなく、遺族の手続きが必要です。本記事では、未支給年金の仕組みや受け取れる人、具体的な金額の考え方、そして手続き