くしの歯が欠けるように、次々と力士が消えていく。【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側16日に横浜市で行われた大相撲春巡業。15日から横綱大の里や幕内の藤ノ川らが休場し、すでに復帰した力士を含めると十数人が一度は離脱している。春巡業は3月29日の伊勢神宮奉納相撲を皮切りに、横浜場所が17カ所目だが、まだ折り返したばかり。最終日となる26日の入間場所まで、10カ所も残っている。その翌日の27日には5月