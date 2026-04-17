くしの歯が欠けるように、次々と力士が消えていく。

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16日に横浜市で行われた大相撲春巡業。15日から横綱大の里や幕内の藤ノ川らが休場し、すでに復帰した力士を含めると十数人が一度は離脱している。

春巡業は3月29日の伊勢神宮奉納相撲を皮切りに、横浜場所が17カ所目だが、まだ折り返したばかり。最終日となる26日の入間場所まで、10カ所も残っている。その翌日の27日には5月場所（5月10日初日）の番付発表。休む間もないとはこのことだ。

「これまでは11月場所前の秋巡業が最も過密日程だったが、相撲人気による申し込み増加と協会の収入増の方針で、近年は春巡業が急増。昨年は29日間で25カ所、今年は29日間で27カ所ですからね。しかも全て体に負担の大きいバス移動です。休場力士が増えるのは当然ですよ」（若手親方）

2024年の巡業は年間通して74カ所。昨年は69カ所と減ったものの、これは10月にロンドン公演があり、秋巡業がなかったためだ。今年は巡業のない6月にパリ公演が控え、秋巡業も普通に行われる。昨年より巡業の日数が多くなるのは確実だ。

来年は米ラスベガスとロサンゼルスで公演のウワサがある。日程は未定だが、地方巡業の代わりに行うならまだしも、今年のように「巡業4回＋海外公演」となれば、力士の負担は増すばかり……。

「年々、巡業での稽古時間も減っており、横綱大関でもなければ1日10番も取れない。だったら理由をつけて休み、部屋で稽古した方がマシ、と考える力士だっているでしょう」（前出の親方）

巡業改革待ったなし、である。

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大相撲といえば先日、弟子を殴った元横綱照ノ富士の処分が下された。フタを開けれみれば“激アマ采配”だったわけだが、協会内でも照ノ富士に同情の声が多く寄せられたことにも関係しているという。いったいどういうことか。水面下では何が起きていたのか。●関連記事 【もっと読む】元横綱照ノ富士に大甘処分のウラ側 では、それらについて詳しく報じている。