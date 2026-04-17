漫画家・原泰久さんによる人気漫画『キングダム』が、連載20周年を迎えたことを記念し、読者や漫画家らが作中の1コマを描く企画に『SLAM DUNK』などで知られる井上雄彦さんも参加。そのイラストが公開され、SNSなどで話題となっています。2026年1月に連載20周年を迎えた『キングダム』。それを記念して、2012年に実施された読者参加型企画『ソーシャルキングダム』が14年ぶりに復活しました。『ソーシャルキングダム再炎』と題して