広島・大瀬良大地投手（34）が17日、1軍に合流した。21日からのヤクルト3連戦（マツダ）での先発が有力となった。大瀬良は3月5日の練習中に負傷。「右下腿（かたい）筋損傷」と診断され、開幕は2軍スタートとなった。3月26日のファーム・リーグソフトバンク戦で実戦復帰。ここまで3試合に登板して0勝1敗、防御率2・30。「一日も早く呼んでもらえる状態にしないといけない」と早期復帰に意欲を示していた右腕が1軍に戻ってきた