「米国経済は崩壊する」「バブルは弾ける」といった不吉な予言は、実は毎年繰り返されています。こうしたノイズに惑わされ、暴落の恐怖から自らリタイアしてしまうのが投資で最も避けるべき失敗です。30代のときの、150万円を失う大失敗から学んだ「焦ったときほどなにもしない」という教訓。本記事では、SNSで多くの初心者の背中を押し続けている投資家・たけ氏の著書『月1万円からの損しないはじめかた 新NISAでお金を増やしまし