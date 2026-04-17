スバル「アンチャーテッド」が切り開く、電動SUVの新境地 2026年3月27日、スバルは、新型フル電動コンパクトSUV「アンチャーテッド」の2026年モデルをオーストラリア市場へ2026年半ばに導入すると発表しました。スバルのグローバルBEV戦略において、2022年発売の「ソルテラ」、2026年前半投入予定の「トレイルシーカー」に続く第3弾となるのが、この「アンチャーテッド」です。【画像】超カッコいい！ これがスバル新型「コン