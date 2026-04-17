「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在で新日本空調が「買い予想数上昇」４位となっている。 新日本空調は反落。前日はリバウンドに転じたものの、きょうは全体地合い悪のなか、売りに押される展開となった。国内でもＡＩデータセンターや半導体製造ラインなどへの設備投資需要が旺盛で、同社の収益機会が高まっている。同社は大幅増益トレンドが続いており、２６年３