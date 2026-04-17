「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１７日午後１時現在で新日本空調<1952.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



新日本空調は反落。前日はリバウンドに転じたものの、きょうは全体地合い悪のなか、売りに押される展開となった。国内でもＡＩデータセンターや半導体製造ラインなどへの設備投資需要が旺盛で、同社の収益機会が高まっている。同社は大幅増益トレンドが続いており、２６年３月期の営業利益は前の期比２１％増の１３７億円を見込むなど好調。株主還元にも前向きで時価予想配当利回りは３％を超えている。テクニカル的には２５日・７５日移動平均線のデッドクロスに続き、５日・２５日線もデッドクロス寸前で、買い出動しにくい場面ではあるが、バリュエーション的に割安で拾い場とみている向きも多いようだ。



出所：MINKABU PRESS