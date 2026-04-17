【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKのリーダーとしてグループを牽引する吉田仁人が、待望のソロEP『東京』を6月8日にリリースすることが決定。また、本作の発売を記念したリリースパーティーの開催も決定した。 ※メイン写真は、EP『東京』通常盤ジャケット写真 ■全曲の作詞作曲を手がけたシンガーソングライター・吉田仁人の新たな魅力 EP『東京』は、