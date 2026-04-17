M!LK吉田仁人、初となるソロパッケージEP『東京』リリース決定！リリース記念パーティーの開催も発表

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M!LKのリーダーとしてグループを牽引する吉田仁人が、待望のソロEP『東京』を6月8日にリリースすることが決定。また、本作の発売を記念したリリースパーティーの開催も決定した。

※メイン写真は、EP『東京』通常盤ジャケット写真

■全曲の作詞作曲を手がけたシンガーソングライター・吉田仁人の新たな魅力

EP『東京』は、“東京”という街で生きる5人の主人公の物語を切り取った意欲作。収録楽曲は2025年8月リリースの前作『さえない暮らし』同様、全曲本人が作詞作曲を手がけた。

本作で吉田仁人は、東京に渦巻く挑戦、憧れ、焦り、不安、孤独、誘惑、挫折、そして日常の中にある小さな救いを鋭い眼差しで描写。私小説的に自身の感情をそのまま綴るのではなく、ストーリーテラーとして、性別や性格、境遇の異なる5人の主人公たちにそれぞれの想いを託し、物語として立ち上げている。

東京をただ凡庸な“夢の街”として描いていないことも注目点。東京を、そこで生きる人々の現実と感情の交錯する場所として描いた、シンガーソングライター・吉田仁人のあらたな魅力が色濃く刻まれた作品となっている。

そして、リリース当日の6月8日には、本作の発売を記念したリリースパーティーの開催も決定。吉田仁人にとって初となるリリース記念イベントとして、作品の世界観をより深く体感できる特別な一日となるだろう。

あわせて写真家・小林光大氏により撮影された新アーティスト写真も公開となった。

■吉田仁人コメント

■リリース情報

2026.05.06 ON SALE

M!LK

Blu-ray＆DVD『M!LK 11th Anniversary Day～爆裂11時間生配信～

2026.06.08 ON SALE

吉田仁人

EP『東京』

■イベント情報

『吉田仁人 2nd EP「東京」リリース記念パーティー』

06/08（月）都内某所

■関連リンク

『吉田仁人 2nd EP「東京」リリース記念パーティー』の詳細はこちら

https://sd-milk.com/contents/1066066

2nd EP『東京』特設サイト

https://www.jvcmusic.co.jp/yoshida_jinto/tokyo/

M!LK OFFICIAL SITE

https://sd-milk.com/