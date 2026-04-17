京都府南丹市の山林に男子児童（11）の遺体が遺棄された事件。 逮捕された養父（37）のスマートフォンやカーナビの位置情報の分析が、児童が履いていたとみられる靴や遺体の発見につながったことが分かりました。 南丹市園部町の会社員・安達優季容疑者（37）は、3月23日の朝から4月13日夕方ごろまでに園部町の山林に、養子の結希さん（11）の遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。 安達容疑者は死体遺棄容疑