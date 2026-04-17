大阪・関西テレビは１７日、同局のニュース情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」で１６日放送分について「訂正とお詫び」を発表し、同局のホームページにも掲載した。同局の説明によると、京都・南丹市で起きた児童死体遺棄事件の放送において、京都地検に入る容疑者として放送した映像は事件とは全く関係のない人物だった。「当事者、関係者、視聴者の皆様に深くお詫び申し上げます。二度とこのようなことが起こらないよう、再