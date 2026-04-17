長野・飯山市の菜の花公園では5月の「いいやま菜の花まつり」を前に早くも菜の花が見頃を迎えています。飯山市の菜の花公園では、菜の花が咲き誇り見頃を迎えています。朝から地元の幼稚園児や観光客でにぎわっています。長野市から「景色と相まって感動しますね」「感激しますね」市によりますと先週末から見頃を迎えているということです。飯山市役所 北篠 由唯さん「（例年）4月下旬から5月上旬が菜の花畑は見頃になります。今