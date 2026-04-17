大村市の私設の庭園「みやざき園」では、フジの花が見ごろを迎え甘い香りをただよわせています。 紫や白の花がブドウの房のように垂れ下がり、周囲に甘い香りをただよわせています。 15種類のフジの花と “昇藤” と呼ばれるルピナスの花との共演が楽しめる、大村市の「みやざき園」。 多くの見物客が訪れ、見ごろを迎えた花々をカメラで撮影するなどして楽しんでいます。 （大村市から） 「めちゃめちゃ香りがよくて、